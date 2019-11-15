В результате стрельбы в калифорнийской школе погибли двое учащихся

Жертвами стрельбы в одной из школ американского города Санта-Кларита (штат Калифорния) стали двое учащихся, сообщили представители управления шерифа округа Лос-Анджелес Алекс Вилланова и Кент Уэгнер.

По словам представителей управления шерифа, стрельбу открыл 16-летний подросток, который сам учился в учебном заведении, передает ТАСС.

По данным властей, стрелявший ранил пятерых человек, после чего выстрелил себе в голову до приезда полиции. «В числе тех, кого госпитализировали, был и подозреваемый. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии», – сообщил шериф.

По словам Уэгнера, не считая подозреваемого, ранения получили пятеро учащихся школы: три девушки в возрасте 14, 15 и 16 лет, а также два 14-летних юноши. Двое из них впоследствии умерли в больнице: 16-летняя девушка и 14-летний юноша.

По данным властей, устроившему стрельбу подростку в день инцидента исполнилось 16 лет.

Власти пока не знают, какими мотивами он руководствовался. В настоящее время стражи порядка допрашивают мать подозреваемого и его подругу. В расследовании участвуют сотрудники ФБР.

Накануне сообщалось, что при стрельбе в школе американского города Санта-Кларита пострадали семь человек; подозреваемым считали 15-летнего подростка.