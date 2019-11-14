Подросток устроил стрельбу в калифорнийской школе

При стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (Калифорния) пострадали семь человек, сообщили СМИ со ссылкой на представителей властей.

Стрелком оказался 15-летний юноша, который пока не задержан. Десятки школьников эвакуированы, передает ТАСС.

На месте происшествия работают полицейские. В находящихся рядом школах занятия также прекращены.