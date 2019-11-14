Путин объявил о решении Россией практически всех поставленных задач в Сирии

В целом Россия решила практически все задачи в Сирии, которые перед собой ставила, сообщил президент Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Глава государства обратил внимание, что после того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, 90% территории этой страны освобождено от боевиков, передает ТАСС.

«Что касается интересов собственно России, то они заключались прежде всего в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили», – сказал президент.

Напомним, в понедельник сирийский президент Башар Асад объяснил, зачем Россия присутствует в Сирии.

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