Для расстрелявшего сослуживцев солдата собрали круглую сумму

Около 700 тыс. рублей собрали люди, поддерживающие солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье, рассказал его отец Салим Шамсутдинов.

«Деньги потрачу на две поездки в Читу и одну в Москву, чтобы встретиться с адвокатом. Это и билеты, и проживание», – рассказал мужчина Ura.ru.

Шамсутдинов-старший добавил, что из-за проблем со здоровьем ему необходим сопровождающий, на это он потратит часть собранных денег. Также мужчина хочет собрать сыну посылку со сладостями к Новому году.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.

Отец солдата рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.