В Госдуме обсудят попытки создания в России баз по подготовке лидеров незаконных акций

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России планирует обсудить попытки создания в стране «баз по подготовке» лидеров незаконных протестных акций и найти способы законодательно решить эту проблему, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

«Какой интерес у иностранных юридических лиц – это конечно, попытка создания так называемых баз или лагерей по подготовке лидеров незаконных протестных акций», – передает его слова ТАСС.

Пискарев добавил, что в перспективе депутаты Госдумы собираются обсудить решение вопроса с созданием этих баз или лагерей «подготовки лидеров незаконных протестных акций».

«Мы хотим, чтобы эта ситуация была отрегулирована в законе», – заявил Пискарев.

Ранее он также заявил, что комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 субъектах страны.