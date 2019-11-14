Старейшего российского туроператора «Интурист» купила турецкая компания

Владелец Anex Tour Нешет Кочкар купил российского туроператора «Интурист», сообщают турецкие СМИ.

Газета TurizmGuncel сообщила, что владелец туроператора Anex Tour купил «Интуриста», подробности сделки Нешет Кочкар сообщит позже, передает «Интерфакс».

В пресс-службе «Интуриста» сделку не подтвердили, но и не опровергли.

«Процесс еще не закончен. Мы сделаем официальное заявление, когда все детали будут согласованы», – сказали в компании.

Для сделки «Интурист» могли оценить в 10-11 млн долларов, заявил Forbes глава Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

«Интурист» является старейшим и крупнейшим туроператором на рынке приема в России иностранных туристов, компания принимает граждан из 150 стран. Также это один из ведущих игроков на рынке внутреннего и выездного туризма.

В 2019 году бренду «Интуриста» исполнилось 90 лет.

Отмечается, что с 2011 года российская компания принадлежала британскому холдингу Thomas Cook. Летом 2019 года Кочкар приобрел 8% акций Thomas Cook, в сентябре холдинг объявил о банкротстве.

Сообщалось, что банкротство Thomas Cook не затронет работу входящих в нее российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крах Thomas Cook изменит мировой туризм.