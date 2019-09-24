Крах «Томаса Кука» изменит мировой туризм

Глобальный туристический рынок переживает невиданное потрясение. Обанкротилась компания, которая сама этот рынок в свое время основала и создала, легендарная британская фирма «Томас Кук», воспетая еще Маршаком. Что означает этот тектонический сдвиг, и какой туризм в связи с этим нас ожидает в будущем?

Не так уж много зарубежных брендов удостоились быть воспетыми в классической русской поэзии. Скажем, часы «Брегет» трижды фигурируют в «Евгении Онегине», любили русские поэты шампанское «Аи».

Заявившая 23 сентября о банкротстве компания «Томас Кук» была упомянута в слегка утратившем актуальность, но по-прежнему известном стихотворении Самуила Маршака про мистера Твистера, бывшего министра, который из-за собственного расизма и недостатка мест в советских гостиницах был вынужден провести ночь в Ленинграде, сидя на стуле. По сути, начало стихотворения – это неприкрытая реклама «Томаса Кука»:

Есть

За границей

Контора

Кука.

Если

Вас

Одолеет

Скука

И вы захотите

Увидеть мир —

Остров Таити,

Париж и Памир, —

Кук

Для вас

В одну минуту

На корабле

Приготовит каюту,

Или прикажет

Подать самолет,

Или верблюда

За вами

Пришлет,

Даст вам

Комнату

В лучшем отеле,

Теплую ванну

И завтрак в постели.

Горы и недра,

Север и юг,

Пальмы и кедры

Покажет вам Кук.

Томас Кук родился в Англии в 1808 году в разгар наполеоновских войн, когда для большинства европейцев единственной возможностью посмотреть другие страны являлась служба в армии. Поначалу он работал краснодеревщиком и параллельно читал проповеди о трезвости.

Первая зафиксированная в письменной истории поездка по системе «всё включено» – это экскурсия из Лондона в город Лафборо, которую Кук организовал для членов местного общества трезвости 8 июля 1841 года. За один шиллинг участник получал билет на поезд туда-обратно, экскурсионное обслуживание и бутерброды. Вдохновленный успехом своего первого мероприятия, Томас Кук начал разрабатывать разнообразные туры сперва по Британии, затем по Европе, Америке, Азии и Африке. Он лично разрабатывал маршруты и отвечал за питание и культурный досуг туристов. Покупая поездку у Томаса Кука, турист покупал полный пакет услуг – так появился сам термин «пакетный туризм».

В 1865 году компания вышла на американский рынок, воспетое Марком Твеном путешествие «Простаков за границей» тоже было организовано конторой Кука. Сын Томаса Кука ненадолго пережил отца, а внуки оказались плохими бизнесменами, в результате компания довольно быстро вышла из-под семейного контроля. Но весь ХХ век организованный туризм и «Томас Кук» были синонимами. Стихотворение Маршака про мистера Твистера было опубликовано в 1933 году.

В последние десятилетия компания сделала акцент в своем развитии на постоянные слияния и поглощения, а также расширение рынка присутствия. В 2007 году был куплен один из крупнейших конкурентов на британском рынке – MyTravel Group. В 2010-м – российский «Интурист». Весной 2019-го – российский «Библио-Глобус».

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В результате в бюджете компании образовалась дыра, долги превысили 2 миллиарда фунтов (160 миллиардов рублей), переговоры с китайскими инвесторами не помогли, и руководство компании объявило о банкротстве. Предполагается, что около 600 тысяч туристов столкнутся с теми или иными проблемами в своих поездках. Как пишет Financial Times, британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время – за границей по путевкам «Томас Кук» находятся 160 тысяч человек. В Германию предстоит каким-то образом вернуться 140 тысячам туристов.

Около 20 тысяч человек – сотрудников компании и ее партнеров – останутся без работы. Турция может в ближайший год недосчитаться где-то 600-700 тысяч туристов из Британии и других западноевропейских стран. Руководство «Интуриста» и «Библио-Глобуса» уже заявило, что их банкротство основного владельца не коснется.

«Случилось то, что случилось, чего никто не мог ни предположить, ни ожидать. Однако «Интурист» – это самостоятельная операционная компания, действующая в рамках российского юридического поля. Поэтому нас ситуация с «Томас Кук» касается только информационным фоном. Операционно «Интурист» остается совершенно независимым, производственная система у нас своя, контрактинг у нас свой, полетные программы у нас свои, через британское казначейство мы не работаем», – заявил РИА «Новости» генеральный директор компании Виктор Тополкараев.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, такое крупное банкротство может полечь за собой снижение спроса на услуги туроператоров и в целом способствовать очередному кризису доверия к пакетному туризму. «Такое мы уже пережили в 2014 году, и знаем, что это проходит. Народ тормозится какое-то время, но затем снова начинает возвращаться к пакетному туризму, потому что есть направления, где они гораздо выгоднее, чем самостоятельные поездки», – рассказала она.

Действительно, несмотря на увеличение по всему миру числа людей, способных самостоятельно купить себе через интернет билеты на самолет и заказать гостиницу, пакетные туры сохраняют свою популярность. Семьи с детьми, а также возрастные путешественники, которых становится, по мере увеличения продолжительности жизни, все больше и больше, предпочитают переложить на специально обученных людей организацию своих поездок.

Проблема в том, что «Томас Кук» и другие крупные туристические операторы забыли заветы самого Томаса Кука. Который, во-первых, сам лично составлял программы поездок, а во-вторых, постоянно придумывал что-то новенькое: то поездку по литературным местам Шотландии, то горные туры в Швейцарию, то поездки по святым местам в Палестине.

Ассортимент крупных туристических операторов краток как одностишие и скучен, как инструкция по применению электрочайника. Летом Турция-Греция-Испания-Италия, зимой Таиланд и (если нет терактов) Египет. Плюс немного главных мировых столиц, плюс немного экзотики вроде Кубы или Гоа. Все.

Неудивительно, что все большей и большей популярностью пользуются компании, которые организовывают необычные туры для небольших групп и даже разрабатывают индивидуальные поездки. Раньше это было сильно дороже массового туризма, теперь же благодаря интернету разница стала не принципиальной.

Массовый европейский и российский турист, в свою очередь, стал более привередливым. Невысокая стоимость тура не способна в их глазах оправдать скудный «шведский стол» и недостаточно веселую анимацию.

В результате крупные компании попадают в замкнутый круг. Их бизнес-модель рассчитана на продажу большого количества однотипных недорогих массовых туров, в которые они везут большие группы туристов на больших самолетах, а потом большими автобусами развозят их по большим отелям. А люди хотят хотя бы иллюзию индивидуальности и хоть капельку эксклюзивности.

Конечно, говорить о том, что массовый туризм исчезнет как явление в ближайшие годы преждевременно. Крафтовая революция хоть и изменила мировой пивной рынок, но не убила большинство крупных транснациональных корпораций, которые как варили, так и варят однотипный евролагер от севера Норвегии до юга Новой Зеландии. Крупные туристические компании все равно останутся на рынке, и все равно будут те, кому не надо изысков, а достаточно оллинклюзива в Анталье или трехразового питания в Евпатории.

Но туристический рынок тоже будет меняться в сторону большей «крафтовости», то есть индивидуальности предложений и необычности программ. Возможно, пройдя через банкротство, возрожденный «Томас Кук» станет одним из пионеров этого прекрасного нового туризма.