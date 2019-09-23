«Дочки» туроператора Thomas Cook в Германии остановили продажи

Около 140 тыс. немецких туристов сейчас путешествуют по путевкам обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook.

Только 23 и 24 сентября в отпуск собирались отправиться 21 тыс. немцев по путевкам компаний, которые входят в структуру заявившего о банкротстве концерна. «Дочки» туроператора остановили продажу всех путевок, передает Deutsche Welle.

Речь идет о путевках, купленных в компаниях Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin и Thomas Cook Signature.

Также отмечается, что авиакомпания Condor отказалась брать на борт людей с путевками туроператоров компании Thomas Cook, поскольку не должна перевозить клиентов обанкротившегося концерна.

Руководство авиакомпании запросило у правительства Германии краткосрочный кредит, чтобы сохранить возможность совершать полеты после ликвидации материнского концерна.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что банкротство Thomas Cook не затронет работу входящих в нее российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».

В сентябре старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов. После переговоров стало известно, что организация объявила о ликвидации и о возвращении всех британских клиентов.

За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тыс. человек, из них около 160 тыс. – граждане Британии.