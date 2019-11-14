После прекращения огня из сектора Газа выпустили пять ракет по Израилю

Через несколько часов после заключения перемирия из сектора Газа были выпущены пять ракет по Израилю, сообщила армейская пресс-служба.

«Пять ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПВО «Железный купол» перехватила две ракеты», – приводит РИА «Новости» сообщение военных.

Ранее в четверг сообщалось, что палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира «Исламского джихада» в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Только за первые сутки по Израилю из Газы выпустили 220 ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикалов из группировки «Исламский джихад» в секторе Газа прекратить атаки на его страну, пригрозив ответными ударами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами.