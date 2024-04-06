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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    11 комментариев
    6 апреля 2024, 03:49 • Новости дня

    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле

    «Исламское сопротивление в Ираке» заявило об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе атакованы с использованием беспилотников, сообщило «Исламское сопротивление в Ираке».

    Входящие в «сопротивление» шиитские группировки заявили, что будут продолжать нападения для поддержки сектора Газа и в качестве ответа на «оккупацию» со стороны Израиля, который осуществляет «массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей», передает РИА «Новости».

    В конце марта правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

    4 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Захарова дала совет ЦРУ после удара Израиля по иранскому консульству

    Захарова заявила, что ЦРУ должно было посоветовать Израилю не атаковать консульство Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Захарова считает, что США следовало бы отговорить Израиль от ударов по консульству Ирана, если ЦРУ все-таки имеет свое мнение на этот счет и знает глубинную ситуацию, передает ТАСС.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате действий Тель-Авива были убиты два иранских генерала.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    3 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Палестина попросила Совбез ООН рассмотреть вопрос о ее членстве в организации
    Палестина попросила Совбез ООН рассмотреть вопрос о ее членстве в организации
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мальта, председательствующая в Совете Безопасности ООН в апреле, распространила среди членов СБ письмо Палестины с просьбой о возобновлении рассмотрения заявки на членство в ООН.

    Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер сообщила, что письмо было распространено в соответствии с методами работы СБ. «Мы консультируемся с каждым членом Совета Безопасности о дальнейших шагах, работа по заявке уже ведется», – заявила она, сообщает ТАСС.

    В письме постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура содержится запрос на «возобновление рассмотрения заявки Советом Безопасности ООН в апреле 2024 года». Палестинское диппредставительство также приложило к своему запросу письма с поддержкой заявки вступления Палестины в ООН от группы арабских государств, Организации исламского сотрудничества, а также Движения неприсоединения. К письму также приложен список из 140 государств, которые к настоящему времени признали Палестину в качестве государства.

    Палестина подавала заявление на вступление в ООН в качестве постоянного члена в 2011 году, однако позднее решила временно остаться в статусе постоянного наблюдателя.

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    3 апреля 2024, 10:00 • Новости дня
    Россия внесла в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по консульству Ирана
    Россия внесла в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по консульству Ирана
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления Совбеза, предназначенного для прессы, в котором осуждается удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он написал, что это станет возможностью протестировать истинные намерения западных коллег. Дипломат предложил понаблюдать за тем, как будет проходить работа над документом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    4 апреля 2024, 09:29 • Новости дня
    С начала конфликта в Газе погибли девять военных ЦАХАЛ с гражданством России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибли за время последнего обострения палестино-израильского конфликта, сообщили в посольстве Израиля в Москве.

    Как сообщил источник ТАСС, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством России. Там добавили, что среди израильских военных есть россияне с двойным гражданством.

    Ранее израильский посол Александр Бен Цви заявил, что россияне, переехавшие в Израиль и получившие гражданство, сейчас могут быть призваны в армию еврейского государства на общих основаниях.

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    5 апреля 2024, 20:21 • Новости дня
    США призвали Иран не атаковать американские объекты

    Tекст: Вера Басилая

    США предостерегли Иран от нападения на американские объекты в ответ на обстрел Израилем иранского консульства в Дамаске, сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди.

    Джамшиди на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Тегеран предупредил Вашингтон не поддаваться на провокации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и держаться подальше, «чтобы не пострадать», передает ТАСС.

    В ответ США попросили Иран воздержаться от нападения на американские объекты, добавил он.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров КСИР. МИД Ирана заявил, что Тегеран может принять ответные меры.

    Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру из-за угроз Ирана.

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    3 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой

    ЦАХАЛ: Удар, в ходе которого погибли члены НКО, был серьезной ошибкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля назвала «серьезной ошибкой» удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой организации «Всемирная центральная кухня».

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе в Газе погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Британии, Польши, Австралии.

    Как заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, удар был ошибкой из-за неправильной идентификации ночью, в очень сложных условиях, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек.

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    5 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Погибший командующий КСИР разрабатывал в Сирии «Потоп Аль-Аксы»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, который погиб при ударе Израиля по консульству Ирана, принимал участие в разработке и реализации операции «Потоп Аль-Аксы», заявила одна из группировок иранских консерваторов.

    Сообщается, что Захеди участвовал в формировании и укреплении фронта сопротивления Палестины, а также в разработке и реализации операции «Потоп Аль-Аксы», которую ведет военное крыло палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров КСИР.

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    4 апреля 2024, 10:48 • Новости дня
    Экс-военного ЦАХАЛ задержали на Кубани за попытку вступить в ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    УФСБ по Краснодарскому краю задержало экс-военного ЦАХАЛ гражданина Израиля Юваля Ланзмана 1960 года рождения за попытку вступить в ВСУ.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Ланзман негативно относится к спецоперации на Украине и политике, проводимой руководством России, в связи с чем он направлял свои анкетные данные в ВСУ, передает РИА «Новости».

    Известно, что свои намерения Ланзман реализовать не успел. Ему было объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, а также осуществлен контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль. Въезд в Россию для него закрыт.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    4 апреля 2024, 01:44 • Новости дня
    Армию Израиля уличили в использовани ИИ для отбора связанных с ХАМАС целей

    Армия Израиля может использовать искусственный интеллект для отбора связанных с ХАМАС целей

    Армию Израиля уличили в использовани ИИ для отбора связанных с ХАМАС целей
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    ЦАХАЛ может использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы выбирать цели для авиаударов среди жителей сектора Газа, сообщили сотрудники израильской разведки.

    В частности, по их данным, подразделение 8200 Управления военной разведки Израиля создало две системы – Lavender, которая якобы ведет учет жителей сектора Газа, связанных с ХАМАС, и Gospel, которая помечает здания и строения, которые могут использовать боевики.

    «При тестировании алгоритмов Lavender она якобы продемонстрировала 90-процентную точность при определении членов вооруженного крыла ХАМАС», – сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

    Отмечается, что в определенный момент времени в системах было зарегистрировано 37 тыс. человек, являющихся потенциальными целями ЦАХАЛ, однако цифры все время менялись, «поскольку все зависит от установленных вами критериев того, кого считать боевиком ХАМАС».

    Израильские агенты также сообщили, что в системах якобы упоминался показатель, определявший, сколько мирных жителей могут быть убиты при ликвидации члена ХАМАС израильскими военными, при этом допустимой считалась гибель 15-20 гражданских лиц при устранении одного рядового боевика. В последствии этот показатель был снижен, утверждает газета.

    «Мы убивали командиров ХАМАС при сопутствующем ущербе в десятки погибших гражданских, иногда речь шла о небольших трехзначных числах», – рассказал представитель израильской разведки. 

    При этом в ЦАХАЛ упомянутые ИИ-системы назвали «просто базой данных», предназначенной для  «перекрестного сопоставления информации из разведывательных источников для получения актуальной информации о боевиках террористических организаций»

    «Это не список лиц, которые достоверно являются боевиками и законными целями для ударов», – подчеркнули в Армии обороны Израиля.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за пять месяцев операции Израиля в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году.

    «Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.

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    3 апреля 2024, 09:27 • Новости дня
    NYT: Байден требует от Конгресса США одобрения для отправки F-15 Израилю

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Байдена направила Конгрессу США запрос на одобрение продажи Израилю до 50 истребителей F-15 на сумму 18 млрд долларов, пишет The New York Times.

    По данным источников газеты, американский госдепартамент уже направил соответствующее уведомление двум комитетам Конгресса, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, запрос на новые самолеты может отражать озабоченность Израиля по поводу ситуации в регионе, в том числе с учетом деятельности «Хезболлы» и группировок, связанных с Ираном.

    Ожидается, что процесс одобрения продажи F-15 займет несколько месяцев, и самолеты будут поставлены Израилю не ранее, чем через пять лет.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала, а также пять офицеров КСИР.

    Израильские эксперты заявили, что ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    4 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    В США рассчитывают на результат после разговора Байдена и Нетаньяху

    В Белом доме рассчитывают, что Нетаньяху услышал слова Байдена о недопустимости ударов по волонтерам в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белом доме США полагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом «услышал сообщение» и «понял его», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

    «Думаю, будет справедливо сказать, что сообщение президента явно было получено. Премьер-министр Нетаньяху понял президента», – приводит РИА «Новости» слова Кирби в эфире телеканала Fox News.

    В телефонном разговоре с Нетаньяху Байден заявил о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий в секторе Газа и дал понять Нетаньяху, что «политика США в отношении сектора Газа будет определяться оценкой немедленных действий Израиля по данным шагам».

    Кирби подчеркнул, что США намерены следить за действиями Израиля, и «в ближайшие часы и дни» ожидают «больших поставок помощи в Газу» и «больших усилий по обеспечению безопасности гуманитарных работников».

    Кирби также заявлял, что со стороны Байдена растет разочарование тем, как Нетаньяху управляется с конфликтом в Газе.

    В ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины.

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    5 апреля 2024, 04:40 • Новости дня
    Глава ЦРУ США на выходных посетит Египет для встречи с директором «Моссада»

    Глава ЦРУ США Уильям Бернс вылетит в Египет для обсуждения ситуации с заложниками в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор ЦРУ Уильям Бернс в выходные отправится с визитом в Каир для проведения переговоров по удерживаемым в секторе Газа заложникам.

    Ожидается, что Бернс проведет встречи и переговоры с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом египетской разведки Аббасом Камелем, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников возобновились 18 марта в Дохе с участием Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС. Посредниками на переговорах выступают Египт и Катар.

    29 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении направить делегации с участием представителей служб безопасности в Катар и Египет для продолжения консультаций с ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в Белом доме США полагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий в секторе Газа «услышал сообщение» и «понял его».

    В ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    4 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    США уничтожили ракету и два беспилотника хуситов

    Силы США уничтожили ракету и два беспилотника хуситов

    Tекст: Денис Тельманов

    США уничтожили противокорабельную баллистическую ракету и два беспилотника хуситов, сообщило Центральное командование (CENTCOM) вооруженных сил США.

    Отмечается, что уничтоженные средства поражения были «запущены хуситами из Йемена в сторону корабля ВМС США Gravely в Красном море», передает ТАСС.

    Помимо этого CENTCOM объявило, что на контролируемой хуситами территории уничтожен мобильный зенитный ракетный комплекс.

    Ранее сообщалось, что произошло нападение на судно у побережья Йемена к северо-западу от порта Ходейда. О нападении сообщил капитан судна, которое подверглось атаке.

    Напомним, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявляли, что атаки будут продолжаться, пока не прекратится агрессия против палестинцев и Йемена и не будет снята блокада с сектора Газа.



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    4 апреля 2024, 07:55 • Новости дня
    Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали десятки человек

    Жертвами обстрелов и авиаударов Израиля по сектору Газа стали десятки мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов, нацеленных на различные районы сектора Газа, десятки мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения.

    Не менее пяти палестинцев были убиты и еще десять получили ранения в результате налета ВВС Израиля на жилые дома в городе Хан-Юнис, сообщает ТАСС со ссылкой на  палестинское агентство WAFA.

    Еще несколько ударов были нанесены по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, где в результате погибли три местных жителя, еще несколько человек получили ранения.

    Израильская артиллерия обстреляла жилые кварталы Шейх-Аджлин, Телль-эль-Хава и Аль-Зайтун в городе Газа, из-за чего пострадали несколько человек, в основном женщины и дети.

    Общее число мирных жителей, убитых с начала израильской агрессии в Газе, достигло 32 975. За тот же период ранения в палестинском анклаве получили 75 577 человек.

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    5 апреля 2024, 12:52 • Новости дня
    Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру из-за угроз Ирана

    Sky News: Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру из-за угроз Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По всему миру 28 представительств Израиля приостановили работу в связи с угрозами Ирана, сообщил телеканал Sky News – Arabiya.

    По данным СМИ, «28 диппредставительств закрыты после угрозы Ирана ответить на удар по его консульству в Дамаске», передает ТАСС.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров КСИР. МИД Ирана заявил, что Тегеран может принять ответные меры.

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