Нетаняьху пригрозил «Исламскому джихаду» новыми ударами

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикалов из группировки «Исламский джихад» в секторе Газа прекратить атаки на его страну, пригрозив ответными ударами.

«Мы полны решимости бороться и защищать нашу страну, и, если они («Исламский джихад») думают, что эти обстрелы ослабят нас или ослабят нашу решимость, они ошибаются. Поэтому у них есть только один выбор: прекратить эти атаки или получать все новые и новые удары. Выбор за ними», – заявил премьер, передает ТАСС.

Он также сообщил, что за последние сутки были уничтожены важные объекты «Исламского джихада». «Вчера (12 ноября) я сказал, что мы не склонны к эскалации, но будем отвечать на каждое нападение на нас и отвечать очень жестко. «Исламскому джихаду» лучше бы понять это прямо сейчас, а не когда будет слишком поздно», – добавил он.

Премьер также поблагодарил израильских военных и разведчиков за ликвидацию в секторе Газа командира вооруженного крыла «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Аты.

Массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата. Всего по территории Израиля за сутки выпустили 220 ракет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами.