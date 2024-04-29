29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Наследный принц Саудовской Аравии принял Блинкена в Эр-Рияде
Состоялась встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и госсекретаря США Блинкена
В Эр-Рияде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с главой Госдепа Энтони Блинкеном, сообщили саудовские СМИ.
Кроме того, принц встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
Напомним, после завершения визита в Саудовскую Аравию Блинкен посетит Израиль и Иорданию. На прошлой неделе Блинкен посетил Китай с трехдневным визитом, но важнейшие для Вашингтона переговоры закончились, по сути, провалом.