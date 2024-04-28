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    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    28 апреля 2024, 23:55 • Новости дня

    Блинкен посетит Израиль и Иорданию в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию после завершения визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    По словам Миллера, в ходе встреч с представителями властей Израиля и Иордании Блинкен сосредоточится на достижении прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что главными целями визита являются освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и увеличение объемов гуманитарной помощи палестинцам.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В результате нападения погибли мирные жители, а более 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа и объявил о полной блокаде анклава.

    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 08:56 • Новости дня
    В США стали нанимать операторов с боевым опытом для работы в России

    Фирма из США нанимает для работы в России операторов с опытом боевых действий

    В США стали нанимать операторов с боевым опытом для работы в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Неназванная американская медиакомпания объявила набор операторов с опытом боевых действий для освещения «таинственных операций» в России.

    В объявлении о вакансии не уточняется, где именно будут работать операторы, но требуется опыт работы в зоне боевых действий. Соискатели должны уметь пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками, а также без проблем передвигаться в бронежилете, передает РИА «Новости».

    Предпочтение отдается операторам с опытом службы в армии США, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран.

    Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается.

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    27 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия выразила готовность возобновить переговоры о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия готова возобновить переговоры с Индонезией о закупке истребителей Су-35, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии полковник Максим Лукьянов.

    «Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Индонезией, и мы по-прежнему заинтересованы в этом», – отметил Лукьянов на брифинге в посольстве России в Джакарте, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2018 году Россия и Индонезия начали переговоры о покупке 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов. Однако в 2021 году Индонезия отказалась от сделки под давлением США, опасаясь экономических санкций.


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    26 апреля 2024, 10:32 • Новости дня
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Госдепа США.

    Речь шла о якобы поддержке Китая российской оборонно-промышленной базы.

    Кроме того, Блинкен заявил о важности поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и ближневосточном регионе, передает ТАСС.

    По информации AFP, Блинкен, который с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, в пятницу собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее посольство КНР в Вашингтоне уже опровергало заявление американских чиновников о якобы поставках Китаем вооружений России.

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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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    26 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия ведет решительный бой с нацизмом, на полях сражений, с оружием в руках уничтожая новых фашистов и отражая попытки тех, кто стремится подменить историю фальшивками и злобной ложью, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил о попытках очернить истинных героев и превознести отъявленных мерзавцев, убийц и палачей. Россия этого не допустит, заверил он, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты.

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    26 апреля 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

    Associated Press: ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

    ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия прекратила использовать на поле боя американские танки Abrams, пишет Associated Press.

    Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди, ВСУ вывели танки Abrams с линии соприкосновения из-за российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По словам американских военных, беспилотники делают танки Abrams слишком уязвимыми, так как легко обнаруживают их и корректируют огонь артиллерии.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 03:25 • Новости дня
    США продолжили обсуждать с G7 использование замороженных российских активов

    Замглавы пресс-службы Госдепа Пател сообщил об обсуждении G7 вариантов использования замороженных российских активов

    США продолжили обсуждать с G7 использование замороженных российских активов
    @ Reuters/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    США обсуждают с другими странами G7 возможные механизмы использования замороженных российских активов, сообщил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

    Пател сказал, что данная тема «прорабатывается с партнерами по G7». Обсуждаются возможные варианты «в различных правовых и судебных системах» стран G7. Он не стал комментировать заявления Москвы о возможном понижении статуса дипломатических отношений с США, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    26 апреля 2024, 01:21 • Новости дня
    США собрались передать Украине вооружения из Польши

    Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах США передать Украине вооружения из Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Часть вооружений, которые США передадут Украине, сейчас находятся в Польше, их передача займет всего несколько дней, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что «есть позиции, которые могут быть переданы очень быстро», поскольку «довольно много вооружений» США «находятся в Польше», передает ТАСС.

    При этом передача «других вооружений» потребует «больше времени», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям.

    Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

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    27 апреля 2024, 10:17 • Новости дня
    В США не нашли доказательств «причастности властей России» к смерти Навального

    Wall Street Journal: В США не нашли доказательств «причастности властей России» к смерти Навального

    Tекст: Александра Юдина

    Американские спецслужбы не нашли доказательств «причастности» руководства России к смерти Алексея Навального, пишет газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, американская разведка не нашла доказательств того, что власти России якобы «приказывали убить Навального», передает ТАСС.

    Также газета заверила, что Вашингтон передал соответствующую информацию европейским спецслужбам.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против 30 физических и юридических лиц России, которых считают причастными к смерти Навального.

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    26 апреля 2024, 00:55 • Новости дня
    Хуситы атаковали судно в Аденском заливе

    Представитель хуситов Сариа сообщил о ракетном обстреле израильского судна в Аденском заливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Аденском заливе атаковано израильское судно MSC Darwin, сообщил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что судно было атаковано ракетами и беспилотниками. По его словам, «операция успешно достигла своих целей», передает ТАСС.

    Также Сариа сказал, что хуситы обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Масира».

    Хуситы намерены продолжить атаки, «препятствующие судоходству израильских судов в Красном, Аравийском морях и Индийском океане».

    Напомним, в среду хуситы заявили об атаках на два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе и Индийском океане.

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    26 апреля 2024, 15:03 • Новости дня
    Блинкен: США опасались применения Россией ядерного оружия в 2023 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон опасался в прошлом году, что Россия может применить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине.

    Он заявил, что тогда был важен голос Китая, «чтобы увести Россию в сторону от этой идеи», передает ТАСС.

    Госсекретарь затронул тему в контексте роли, которую Вашингтон определяет для Пекина в выполнении антироссийских односторонних санкций Запада.

    Ранее Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР.

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    28 апреля 2024, 06:50 • Новости дня
    ХАМАС опубликовало видео с двумя заложниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинская радикальная группировка ХАМАС опубликовала новое видео, на котором показаны двое израильтян, захваченных в заложники в октябре прошлого года.

    В трехминутном ролике 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям и выражают надежду на скорое освобождение, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

    Отмечается, что видео адресовано израильской общественности.

    ХАМАС утверждает, что военное давление не привело к освобождению заложников, и призывает израильтян оказать давление на своих лидеров, чтобы те пошли на компромисс.

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжат преследовать ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех заложников.

    Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве задержаны семь участников антиправительственной акции протеста.

    Ее участники потребовали от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

    Участники акции потребовали от властей Израиля согласиться на условия сделки, выдвигаемые палестинскими радикалами, чтобы немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

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    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку

    Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, чем одновременно раздражает бизнес и сдерживает инфляцию. Однако ситуация такова, что долгожданного снижения ставки в этом году можно так и не дождаться. В худшем случае может потребоваться даже повышение ставки. Что мешает Банку России смягчиться? Подробности

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    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

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    Как Россия освобождала Италию «от безбожников и французов»

    Ровно 225 лет назад, 28 апреля 1799 года случилась одна из самых ярких побед русского оружия. Александр Суворов разгромил французскую армию под началом одного из лучших военачальников этой страны – генерала Жана-Виктора Моро. Россия тем самым вновь показала, что может освобождать от вражеской оккупации не только себя, но и европейских союзников. Подробности

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    Дружественные России страны унизили США в Африке

    Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: потспред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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