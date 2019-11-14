Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня

Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.

Так, по словам высокопоставленного египетского чиновника, соглашение о прекращении огня было достигнуто благодаря усилиям Каира. Предложение было поддержано палестинскими группировками, включая «Исламский джихад». Перемирие вступило в силу в 5.30 по местному времени (6.30 мск), передает РИА «Новости».

Согласно условиям перемирия, палестинские группировки должны обеспечить восстановление спокойствия в Газе и поддерживать мирный характер демонстраций. Израиль также должен прекратить боевые действия и «гарантировать прекращение огня» во время демонстраций палестинцев.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира «Исламского джихада» в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Только за первые сутки по Израилю из Газы выпустили 220 ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикалов из группировки «Исламский джихад» в секторе Газа прекратить атаки на его страну, пригрозив ответными ударами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами.