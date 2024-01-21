Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

Tекст: Ольга Иванова

В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.