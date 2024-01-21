В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?19 комментариев
Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине
В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине
Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.
В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.
Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.