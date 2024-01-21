В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

Tекст: Валентина Григоренко

Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.