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    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня

    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

    18 января 2024, 21:57 • Новости дня
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    @ Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа, пишет Associated Press.

    По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».

    Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.

    Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».

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    20 января 2024, 02:08 • Новости дня
    Байден взял на себя ответственность за нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году

    Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремления Джо Байдена нормализовать отношения еврейского государства с Саудовской Аравией, считает американский президент.

    «Я думаю, что одна из причин,.. по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе», – сказал Байден, выступая в Белом доме на конференции мэров американских городов, передает ТАСС.

    При этом Байден сначала оговорился и назвал ХАМАС хуситами.

    Напомним, что 7 октября 2023 года боевики радикального движения напали на участников музыкального фестиваля Nature Partyна юге Израиля. На месте нападения были обнаружены тела 260 погибших, общее число жертв со стороны Израиля превысило 700 человек, еще 240 человек попали в заложники.

    В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в ходе которой погибли свыше 24 тыс. человек, еще более 60 тыс. получили ранения.

    Ранее сообщалось, что Байден обсудил ситуацию в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    20 января 2024, 04:47 • Новости дня
    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана

    Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан и вступает в столкновения с силами сопротивления.

    Израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen. 

    Ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов также зафиксированы недалеко от города Калькилия.

    Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме армией Израиля лагеря палестинских беженцев Балата возле Наблуса, отмечает ТАСС. По его данным, израильские военные силой заняли несколько кварталов лагеря с применением военного бульдозера, а также совершили рейды по нескольким домам.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Наступление Израиля ведется с нескольких сторон.

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    20 января 2024, 15:26 • Новости дня
    ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.

    Из документа следует, что настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, передает РИА «Новости».

    План состоит из 10 пунктов, шаги позволят прийти к миру в секторе Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, чтобы гарантировать безопасность в регионе.

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске.

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    19 января 2024, 02:12 • Новости дня
    Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе

    Хуситы обстреляли американское судно Chem Ranger в Аденском заливе противокорабельными ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», – приводи слова Сариа ТАСС.

    По его словам, атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена, хуситы зафиксировали прямое попадание по судну.

    Ранее об атаке на судно у берегов Йемена сообщило ВМС Британии. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

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    18 января 2024, 22:48 • Новости дня
    У берегов Йемена обстреляли судно

    ВМС Британии сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене», – приводит ТАСС заявление Центра.

    Отмечается, что речь идет об атаке на судно. Других деталей не приводится.

    Ранее сообщалось, что США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы). Бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.

    Перед этим хуситы нанесли удар по американскому судну у берегов Йемена.

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    20 января 2024, 21:10 • Новости дня
    Израильский министр назвал создание суверенной Палестины угрозой Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю, считает глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн.

    Коэн категорически отверг возможность создания суверенной Палестины, заявив, что создание палестинского государства – «это награда за терроризм и опасность для государства Израиль», передает ТАСС.

    «Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

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    18 января 2024, 23:07 • Новости дня
    Мексика и Чили призвали МУС расследовать преступления в Палестине

    Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать преступления в Палестине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мексика и Чили передали в Международный уголовный суд сведения о ситуации в стране с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.

    «Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», – приводит ТАСС заявление мексиканского МИДа.

    Отмечается, что действия Мексики и Чили вызваны «растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».

    Также указывается, что многочисленные доклады ООН содержат сведения об инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. При этом судебная система в Палестине, по оценкам мексиканских дипломатов, потерпела «фактический крах» и утратила возможность для самостоятельного расследования преступлений на ее территории.

    Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.



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    20 января 2024, 11:24 • Новости дня
    СМИ Сирии сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в столице Сирии, сообщает госагентство SANA.

    Агентство уточняет, что пострадал жилой дом в районе Аль-Мезза Дамаска. В СМИ предположили, что это произошло «в результате израильской агрессии», передает РИА «Новости».

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы.

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    19 января 2024, 13:06 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    В Минобороны Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились – противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

    По его словам, происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден тем временем заявил, что ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования.

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    20 января 2024, 12:11 • Новости дня
    СМИ: При обстреле Дамаска погиб член КСИР Ирана

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Корпуса стражей исламской революции погиб в результате удара Израиля по Дамаску, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.

    Сообщается, что другие люди получили ранения в результате удара, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. После удара оно было полностью разрушено.

    Ранее сообщалось об ударе по жилому дому в столице Сирии.

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    19 января 2024, 04:20 • Новости дня
    ВОЗ заявила о вспышке гепатита А в секторе Газа

    ВОЗ: Вирусом гепатита A могут быть заражены несколько тысяч человек в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории сектора Газа подтверждено 24 случая заражения гепатитом А, еще несколько тысяч человек могут быть инфицированы этим вирусом, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса в его микроблоге.

    Глава ВОЗ отметил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.

    По словам Гебрейесуса, причиной распространения болезни в секторе Газа стали «нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг».

    «Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий», – подчеркнул глава ВОЗ.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за израильских бомбардировок. По его словам, миротворцам ООН нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.

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    20 января 2024, 17:53 • Новости дня
    В ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представители движения ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ, но готово к диалогу, заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Абу Марзук заявил, что движение готово вести палестинские дела путем консенсуса и диалога, но без каких-либо условий, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее сектора Газа и Западного берега после завершения конфликта.

    Президент Палестины и лидер ФАТХ Махмуд Аббас в декабре поручил восстановить контакты с ХАМАС.

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    19 января 2024, 16:42 • Новости дня
    Делегация ХАМАС провела консультации с замглавы МИД России в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа, следует из заявления ХАМАС.

    Как говорится в заявлении движения, делегация ХАМАС во главе с главой отдела международных связей движения Мусой Абу Марзуком встретилась со специальным посланником президента России на Ближнем Востоке и в Африке, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым в штаб-квартире МИД России в Москве в пятницу, передает ТАСС.

    Там добавили, что стороны провели политические консультации, обсудили пути прекращения огня в секторе Газа, ХАМАС указало на то, что преступления Израиля представляют угрозу для международной безопасности, а также прояснило позицию движения в отношении возможной сделки по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.

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    20 января 2024, 00:17 • Новости дня
    Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

    Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщили в Белом доме.

     «Президент Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события в Израиле и Газе», – приводит ТАСС сообщение Белого дома

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что Байден и Нетаньяху говорили об усилиях, предпринимаемых для освобождения всех заложников, которых удерживает движение ХАМАС.

    «Лидеры также обсудили ситуацию в секторе Газа и переход к более точечным операциям, которые облегчат поступление в Газу больших объемов гуманитарной помощи при сохранении существенного военного давления на ХАМАС и его лидеров», – сказал Кирби.

    Он добавил, что Байден приветствовал решение израильского правительства разрешить поставлять муку для палестинского населения через порт Ашдод.

    Кирби отметил, что Байден убежден в необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Также американский президент вновь призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей при ведении боевых действий в палестинском анклаве.

    Ранее Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения.

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