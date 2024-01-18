Нетаньяху заявил о невозможности создания палестинского государства

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».

Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.

Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».

Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».