Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Нетаньяху заявил о невозможности создания палестинского государства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа, пишет Associated Press.
По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».
Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.
Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».
Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».