В медицинском кабинете хабаровской школы умер ученик

В хабаровской школе умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете, сообщила пресс-служба СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался», – сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает «АиФ», у мальчика перед уроками случился приступ, он упал и стал биться в конвульсиях. Взрослые пытались оказать ему помощь до приезда скорой, однако он скончался.

Предположительно, у ребенка случился эпилептический припадок.

Ранее ученицу одной из школ в Новосибирске нашли мертвой в туалете учебного заведения.