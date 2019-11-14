Туск назвал Brexit «настоящим концом Британской империи»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск во время выступления в Колледже Европы в Брюгге выразил мнение, что «Brexit – это настоящий конец Британской империи».

По словам Туска, «Великобритания после ухода (из ЕС) станет аутсайдером, второсортным игроком, в то время как основное поле битвы будет занято Китаем, Соединенными Штатами и Европейским союзом», передает ТАСС.

«Один из моих английских друзей, вероятно, прав, когда с грустью говорит, что Brexit – это настоящий конец Британской империи», – добавил уходящий глава Евросовета.

По словам Туска, «только как часть единой Европы Великобритания может играть глобальную роль». «Только вместе мы можем противостоять, без каких-либо комплексов, величайшим державам этого мира. На самом деле, я могу сказать то же самое о Германии или Франции. И весь мир это знает. Я слышал то же самое в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке», – заявил уходящий глава Евросовета.

При этом Туск выразил мнение, что Brexit все еще обратим. «Возможно ли еще вернуться назад? Ханна Арендт (немецко-американский философ еврейского происхождения, основоположница теории тоталитаризма) говорила, что вещи становятся необратимыми только тогда, когда люди начинают так думать. Поэтому единственные слова, которые приходят мне на ум сегодня, это: не сдавайтесь. В этом матче у нас было добавленное время, мы уже играем в дополнительное время, возможно, дело даже дойдет до пенальти?», – сказал уходящий глава Евросовета.

Туск также признался, что шел на отсрочки Brexit с надеждой на то, что Лондон изменит мнение и останется в ЕС. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы избежать конфронтационного сценария «без сделки» и продлить время для размышлений и возможного изменения выбора британского сердца. Меня называли романтиком и англофилом, оба термина, на мой взгляд, вполне подходящие и заслуженные», – сказал он, добавив при этом, что «самое главное, что Brexit не разделил нас». «27 стран ЕС сохранили исключительную самодисциплину и лояльность между собой, несмотря на попытки Лондона «двусторонне» провести эти переговоры», – подчеркнул уходящий глава Евросовета.

Напомним, в преддверии парламентских выборов британские партии объединились с целью остановить выход Великобритании из ЕС, за который на общенациональном референдуме высказалось подавляющее большинство жителей Соединенного Королевства.

В МИД России затягивание Brexit объяснили стремлением «ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования».

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