Обвиняемый в убийстве девушки историк Соколов дал полные показания

Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания, сообщил адвокат Александр Почуев.

По словам адвоката, «Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й ст. Конституции и дал полные показания в качестве обвиняемого», передает ТАСС.

Он также отметил, что в следственных действиях участвовали и криминалисты из Москвы.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. В понедельник суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.