В мультфильмах Disney+ появились предупреждения об «устаревших культурных представлениях»

Перед показом некоторых старых мультфильмов зрители стримингового сервиса Disney+ могут увидеть предупреждение о присутствии эпизодов, где отображены устаревшие культурные представления.

Предупреждения об «устаревших культурных представлениях» появились в таких мультфильмах, как «Дамбо», «Леди и Бродяга», «Фантазия», «Пиноккио» и другие, сообщает «АфишаDaily».

Например, в «Дамбо» предупреждение касается сцены с воронами, которая уже критиковалась за расизм в отношении чернокожих, а в «Пиноккио» указано, что устаревшие представления касаются употребления табака.

Ранее студия Walt Disney объявила, что роль Ариэль в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» сыграет темнокожая певица.