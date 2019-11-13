Минфин оценил стабильность бюджетной политики России

Бюджетная политика в России стабильна и не несет значимых инфляционных рисков, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

«По поводу того, сколько несет в себе инфляционных рисков бюджетная политика. Мне кажется, немного. Если на это смотреть горизонтом не несколько месяцев, кварталов, а несколько лет, то, в принципе, у нас бюджетная политика довольно стабильная», – передает его слова ТАСС.

Колычев добавил, что в 2019 году объем недорасходованных средств бюджета оценивается в 200-300 млрд рублей, однако они не оказали большого влияния на инфляцию – около 10-20 базисных пунктов.

Внутренние инвестиции из ФНБ, по словам замминистра, могут составить около 1 трлн рублей в течение нескольких лет. Они также не окажут большого эффекта на инфляционные процессы, добавил Колычев.

Газета ВЗГЛЯД в конце октября подробно писала о том, как агрессивное поведение Центробанка поможет русской экономике.