Депутата Рашкина заставили извиниться перед «всеми хорошими людьми»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил о готовности попросить прощения «у всех хороших людей». Таким образом он отреагировал на решение комиссии нижней палаты парламента по этике, предложившей ему публично извиниться за высказывания о вице-спикере Совфеда Юрии Воробьеве и губернаторе Подмосковья Андрее Воробьеве.

Так, по словам Рашкина, в решении комиссии не говорится о том, перед кем именно он должен извиниться. «Было предложение (обязать меня) извиниться перед Воробьевыми, но потом это было убрано, а (осталась формулировка) просто извиниться. У меня есть жена, у меня есть хорошие люди, друзья – ну, извините», – сказал депутат ТАСС.

«День прощения есть, попрошу извинения у всех, у всей страны. ... Я прошу прощения у всех, кого не смогли защитить», – добавил он.

Он также пожаловался, что его не пригласили на заседание комиссии. Рашкин заявил, что повторил бы свои высказывания и предоставил доказательства своей правоты. «У меня непарламентских выражений, то есть мата не было. А все остальное изложено в фактуре, подтвержденной моими документами», – отметил он.

В начале ноября на одном из пленарных заседаний Госдумы Рашкин бездоказательно заявил, что власти Московской области стоят за «преследованиями» в отношении директора подмосковного совхоза им. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Комиссия на заседании в среду решила указать Рашкину на недопустимость подобного рода высказываний и предложить ему принести публичные извинения.