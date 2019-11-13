Антивирус «Касперского» сочли угрозой для контрразведки Австрии

|
13 ноября, среда | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт сказал, откажется ли Турция от С-400 за 100 млрд долларов от США
Разделы
Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией
Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку
Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки
Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Соколова надо было посадить в 2008 году
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Почему чиновники перестали бояться тюрьмы
Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook