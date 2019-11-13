Антивирус «Касперского» сочли угрозой для контрразведки Австрии

Британское ведомство контрразведки MI5 и федеральное ведомство Германии по защите конституции (контрразведка ФРГ) считают небезопасным использование австрийскими коллегами антивирусных программ, разработанных «Лабораторией Касперского».

По информации газеты Оsterreich, представители ведомств обнаружили потенциальные угрозы в работе австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка Австрии), передает Deutsche Welle.

Угрозой назвали тот факт, что австрийские спецслужбы пользуются антивирусами «Лаборатории Касперского». Другие страны Евросоюза отказались от ПО данной компании из-за «высокого риска шпионажа».

Отмечается, что специалисты обнаружили целый ряд серьезных угроз безопасности. Так, уровень защиты информации на IT-системах австрийского ведомства не был поднят до «конфиденциального или даже выше», что необходимо для обработки и хранения соответствующих данных.

Кроме того, ПО было оснащено выходом в интернет, что повышало риск попадания секретных документов в руки террористов.

Также указано, что в отдельные помещения с режимом повышенной секретности в штаб-квартире BVT в Вене допускались сотрудники с мобильными телефонами. Таким образом злоумышленники могли сделать снимки важных документов.

Ряд стран весной отказались от использования антивируса «Лаборатории Касперского» по политическим причинам.