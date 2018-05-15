«Лаборатория Касперского» отреагировала на отказ Нидерландов от антивируса

«Лаборатория Касперского» считает отказ правительства Нидерландов от использования антивирусов компании решением, принятым «только на основании геополитической напряженности», заявил представитель пресс-службы компании.

«Лаборатория Касперского» очень разочарована решением правительства Нидерландов, которое основывается только на теоретических рассуждениях, особенно учитывая, что наша компания сейчас находится в процессе внедрения глобальной инициативы информационной открытости, цель которой – прояснить любые возникающие сомнения», – передает ТАСС заявление компании.

Там заявили также, что компания готова ответить на любые вопросы о своем бизнесе, руководителях, экспертизе, технологиях и методологии.



«Вновь хотим подчеркнуть, что «Лаборатория Касперского» оказалась втянута в геополитическую борьбу. До сих пор официально не было предоставлено достоверных доказательств каких-либо нарушений, которые могли бы явиться основанием для подобных мер. «Лаборатория Касперского» не помогала и не будет помогать ни одному правительству мира в кибершпионаже или вредоносных действиях. Очень жаль, что обвинения в адрес частной компании выносятся только на основании геополитической напряженности», – передает РИА «Новости» сообщение «Лаборатории Касперского».

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что правительство Нидерландов решило отказаться от использования программного обеспечения (ПО) компании «Лаборатория Касперского».