Нидерланды отказались от софта Касперского

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования программного обеспечения (ПО) компании «Лаборатория Касперского».

Как пишет Deutche Welle со ссылкой на письмо министра безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанда Грапперхауса, адресованного парламенту страны, сделано это было в качестве «меры предосторожности».

Грапперхаус это решение тем, что российские власти обладают «наступательной киберпрограммой», нацеленной на Нидерланды и их интересы.

Кроме того, «Лаборатория Касперского», по мнению министра, является субъектом российского законодательства и компанию могут обязать подчиниться интересам российских властей.

«Кабмин провел независимую проверку и анализ и принял на основе этого продуманное решение. Хотя конкретных случаев злоупотреблений в Нидерландах нет, исключать этого нельзя», – говорится в письме.

Напомним, в декабре 2017 года официально запретили использование программных продуктов «Лаборатории Касперского» госструктурами в США, а правительство Литвы обязало государственные структуры и компании в ближайшее время отказаться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского», сочтя его потенциальной угрозой национальной безопасности.