Нарышкин встретился с главами разведок КНР и Индии в Китае

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Китае обсудил с главами разведок КНР и Индии вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, сообщило ведомство.

«В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-бюро СВР.

Там добавили также, что в рамках визита также состоялись встречи Нарышкина с представителями высшего политического и военного руководства КНР.

Напомним, летом 2018 года о создании Форума разведсообществ договорились высокие представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности. Россию представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, ЮАР – министр госбезопасности Летсатси Дуба, Бразилию – руководитель кабинета институциональной безопасности при президенте Сержио Эчегойен, Индию – советник премьера по нацбезопасности Аджит Довал, Китай – член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.