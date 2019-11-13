Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 3 копейки – до 64,26 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 70,76 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».