Нефть подешевела на сохранении торговых рисков

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз после не оправдавших надежд от заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,37% – до 61,83 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,33%, составив 56,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рынки отыгрывают выступление президента США. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой, что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не будет заключена. При этом Трамп не сообщил никаких деталей о возможных сроках или месте подписания первой части торгового соглашения, хотя рынки надеялись на это.