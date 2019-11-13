Случаи мошенничества с платежными картами участились в России

В России участились случаи мошенничества с платежными картами, сообщили в МВД.

За первые девять месяцев 2019 года зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений по уголовной статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», передает RT.

Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, за это время зафиксировали более 205 тыс. преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем в минувшем году.

Ранее стало известно об очередном способе кражи данных клиентов банков: злоумышленники похищают информацию о клиентах через рабочую почту сотрудников, в которую проникают обманным путем.

Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о самых распространенных схемах мошенников.