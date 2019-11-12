В Коми вынесли приговор мужчине за избиение девочки арматурой

Вынесен приговор жителю города Выктул в Коми, избившему арматурой 14-летнюю девушку, сообщает СУ СК России по региону.

товарищества обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, поссорился с 14-летней девушкой «на почве личных неприязненных отношений».

«Злоумышленник нанес потерпевшей не менее восьми ударов фрагментом металлической арматуры по голове, лицу и телу, стал душить, после чего оставил потерпевшую с тяжкими телесными повреждениями в вечернее время одну в безлюдном месте в условиях низкой уличной температуры, скрывшись с места происшествия», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

В республиканском следственном управлении отметили, что девушка осталась жива благодаря тому, что проезжавший мимо водитель доставил ее в больницу, у девушки была тяжелая травма головы и рублено-резаные раны.

Новая подруга подсудимого, по оценке следствия, «совершила заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Она признана виновной по соответствующей статье, молодой человек – по статье «покушение на убийство».

«Приговором суда подсудимым назначено наказание: 18-летнему – в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 26-летней – в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», – информирует СУ СК.

Напомним, в июле в Ленинградской области девочку избили молотком для отбивания мяса.