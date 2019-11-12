Госдеп объявил о переговорах с Москвой по захваченным в Сирии россиянам

Москва и Вашингтон проводят консультации о возможной передаче захваченных в Сирии россиян, которые присоединились к террористическим группировкам, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Мы также говорим с россиянами, там большое число захваченных [боевиков] и членов [их] семей из России. Россияне проявили некоторый интерес к возвращению этих людей, но это все на начальных стадиях», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что на севере Сирии находятся «тысячи захваченных боевиков», многие из которых являются гражданами других стран.

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