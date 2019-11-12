Бундестаг перенес голосование о защите «Северного потока – 2» от директивы ЕС

Парламент ФРГ рассмотрит законопроект, выводящий «Северный поток – 2» из-под газовой директивы Евросоюза, по предварительным данным, 13 ноября, сообщили во фракции СДПГ.

«Законопроект будет рассмотрен предварительно в среду», – передает РИА «Новости» сообщение фракции.

Ранее сообщалось, что немецкий парламент проголосует по закону о применении поправок к Газовой директиве ЕС 14 или 15 ноября.

В ночь на пятницу бундестаг не смог принять закон о применении поправок к Газовой директиве ЕС, чтобы обойти ограничения на «Северный поток – 2».

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