В Германии назвали дату нового голосования по закону о поправках к Газовой директиве ЕС

Немецкий парламент проголосует по закону о применении поправок к Газовой директиве ЕС 14 или 15 ноября.

«Законопроект, предположительно, будет принят Бундестагом на следующей неделе, как ожидается, 14 или 15 ноября», – сообщили в комитете по экономике и энергетике парламента ФРГ, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на пятницу немецкий парламент не смог принять закон о применении поправок к Газовой директиве ЕС для обхода ограничений на «Северный поток – 2».

Германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «в вопросе поставок российского газа в Германию должен победить разум, несмотря на антироссийскую оппозицию в Европе».