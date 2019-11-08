Немецкий политолог: Европе нужен российский газ, а не политиканство

«В вопросе поставок российского газа в Германию должен победить разум, не смотря на антироссийскую оппозицию в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя неудачную попытку голосования в бундестаге по поправкам к газовой директиве ЕС, которая позволила бы обойти ограничения для проекта «Северный поток – 2».

«По мнению депутатов от оппозиции, особенно из партии «Зеленых», Германия должна следовать не своим национальным интересам в партнерстве с Россией, а европейским, – сказал германский политолог Александр Рар. – То есть сохранять курс на критику и ограничения по отношению к России».

Сейчас в правительстве Германии еще преобладают социал-демократы, а в самой Христианско-демократической партии остались политики старой формации, выступающие за политический альянс с Россией, продолжил собеседник. Однако вскоре ситуация может измениться не в лучшую для Германии сторону, особенно если партия «Зеленых» войдет в состав правительства.

«Но, мне кажется, разум все-таки победит. Всем понятно, что дополнительные объемы газа Германии нужны. Дания дала разрешение на постройку участка «Северного потока-2» на своей территории, и теперь все готово для того, чтобы Германия стала европейским хабом для российского газа. Но есть силы, которые выступают за американский газ в Европе, и вообще за изгнание России из европейского пространства. В первую очередь речь идет о Польше», – отметил Рар.

При этом эксперт выразил надежду, что большинство европейских коллег поддержит немецкое правительство, потому что Северный поток-2 будет построен вне зависимости от мнения оппозиции.

«Я смотрю на этот вопрос с оптимизмом. Думаю, положительное решение будет найдено, пусть и не сразу. Европе нужен российский газ, поэтому в данном вопросе должен победить разум, а не политиканство», – резюмировал Рар.

В то же время депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД, что лоббистские структуры России в Германии проигрывают аналогичным структурам США.

«Лоббистская работа США в отношении Германии поставлена на очень высоком уровне, чего я не могу сказать о России. Но в то же время, когда народные избранники не принимают закон, защищающий интересы своей страны – это очень серьезный повод задуматься, кто мы и что мы делаем в здании немецкого парламента», – добавил Гердт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон о применении поправок к Газовой директиве ЕС для обхода ограничений на «Северный поток – 2». Кроме того, как сообщает Deutsche Welle, перед голосованием депутаты АдГ выразили сомнение в наличии кворума, а затем запросили поименное голосование. В его ходе выяснилось, что при необходимом кворуме в 355 депутатов, в зале проголосовали только 133 парламентария.

Источник отмечает, что в столь позднее время (первое выступление депутата от АдГ по данному вопросу состоялось в 1:46 ночи по местному времени) кворума никогда не бывает.

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение.

После этого ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС. В среду стало известно, что Германия решила обойти ограничения директивы ЕС на «Северный поток – 2» при помощи специального закона.

Весной ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и «Северный поток – 2», который начал строиться до того, как директива была принята.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД