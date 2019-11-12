Полиция начала поиски пропавшей в Ставрополье 16-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов в Ставрополе разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и больше не выходила на связь, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По информации из соцсетей, девочка вышла из дома, но до школы не дошла.

«В отдел полиции по городу Ставрополю поступило заявление от местной жительницы о том, что в понедельник в 7.30 мск ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее несовершеннолетняя дочь», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.



Позже мобильный телефон пропавшей девочки был найден в пакете. «По данным следствия, 11 ноября 2019 года в 7.30 мск из дома на улице Достоевского города Ставрополя 16-летняя Аурика ушла в школу и не вернулась. На следующий день в лесополосе следователи обнаружили завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон пропавшей школьницы», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Ставропольскому краю.

По данным СК, ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов, он прибыл на место, где был найден телефон. По факту пропажи подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Родители девочки за несколько дней до ее пропажи узнали, что она начала пропускать дополнительные занятия по математике, однако наказывать ее не стали, рассказал ее отчим Антон Толстов.

«Занималась дополнительно математикой и астрономией. Единственное, что до этого за три дня выяснилось, что она не ходила на математику. Просто был разговор, что если заниматься, то заниматься на сто процентов математикой. Дали подумать, что хочет, заниматься дальше или бросить эти дополнительные занятия. Никто не давил. Потом был разговор о том, какое решение она приняла. Она сказала, что математика не получается, заснула рано, на следующее утро собралась и ушла. Ни криков, ни скандалов, просто разговор, что будем делать дальше, продолжать учиться дополнительно или нет», – рассказал отчим пропавшей РИА «Новости».

Мужчина добавил, что в понедельник была олимпиада по астрономии, в которой девочка хотела принять участие.

«Она собиралась на олимпиаду по астрономии, до этого проходила испытания, переживала, что не прошла по баллам, она туда хотела. Была самостоятельной, рано вставала, сама поест, сама соберется. Ушла с паспортом, он нужен был на олимпиаде. Телефон включен был, зарядки все дома остались, другой рюкзак почему-то взяла, не школьный, что-то в нем было. Соседка ее видела, что она в лесу, что-то делала, лазила, искала», – сказал мужчина.

Ранее под Екатеринбургом был найден живым пропавший 10-летний мальчик.