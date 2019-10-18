Пропавшего под Екатеринбургом мальчика нашли живым

Десятилетний мальчик, который 17 октября пропал в поселке Бобровский Свердловской области, найден живым, сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

В ведомстве уточнили, что ребенка нашли в своем же поселке живым и здоровым. Он будет осмотрен медиками, передает ТАСС.

«В эти минуты сыщики уголовного розыска везут его в территориальное УВД, куда вызовут его законных представителей и официально передадут», – отметил Горелых.

Мальчика нашли вблизи здания администрации поселка Бобровский, где он и проживает. Отмечается, что ребенок состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и это не первый случай, когда он уходит из дома.

«Буквально два дня назад была такая же история, но его довольно быстро нашли. И до этого такие факты фиксировались многократно, ему ничего не стоило по пути из школы поставить портфель у остановки и пойти гулять», – добавил он.

Заявление о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 17 октября. К поиску также приступили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Напомним, сильный общественный резонанс вызвало убийство девятилетней девочки в Саратове. Развернулась дискуссия о возвращении смертной казни, а также о том, как обезопасить детей.