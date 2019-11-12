В Кремле прокомментировали предложение ввести доступ в интернет по паспорту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нарушением прав граждан предложение ввести регистрацию по паспорту для входа в интернет.

«Конечно, станет (цензурой), конечно нарушает (права)», – ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что такая мера станет цензурой и будет нарушать права граждан, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководству Госдумы и Совета Федерации предложили обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.