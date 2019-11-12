Россия представила в Египте проекты модернизации Суэцкого канала

Российская сторона представила в Египте проекты по модернизации существующих верфей Суэцкого канала и предложила построить новую, сообщил Минпромторг России.

В Египте замглавы ведомства Олег Рязанцев встретился с руководителем администрации Суэцкого канала – вице-адмиралом Усамой Рабиа.

Египет считает, что сотрудничество с россиянами «приведет к желаемым результатам», передает РИА «Новости».

В октябре судостроительная корпорация «АК Барс» подписала меморандум об участии в модернизации верфей Суэцкого канала.