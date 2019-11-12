Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, сообщила пресс-секретарь министерства Россияна Марковская.

Руководитель российского военного ведомства примет участие в комиссии по военно-техническому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

Шойгу встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой минобороны АРЕ генерал-полковником Мухаммадом Ахмедом Заки.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности, ситуацию в регионе, а также сотрудничество России и Египта в военно-технической сфере.

В октябре ас-Сиси на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке.