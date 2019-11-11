Украинские силовики обстреляли Горловку из танков

Подразделения украинских силовиков обстреляли западную окраину Горловки из танков и БМП, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 15.40 зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению поселка Широкая Балка. Произведено два выстрела из танка и 10 выстрелов из боевой машины пехоты», – передает ТАСС сообщение представительства ДНР.

Обстрел вели с позиций ВСУ в Новогородском. Сведений о жертвах, пострадавших и разрушений нет.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли участок разведения сил и сторон в Петровском.