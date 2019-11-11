В России разработали систему для повышения точности авиабомб

ВКС России получат бортовые комплексы, значительно повышающие эффективность применения неуправляемых авиационных бомб, в результате чего точность ударов бомбардировочной авиации возрастет в два-три раза, рассказали в военном технополисе «Эра» (Анапа).

Соответствующий проект реализуют сотрудники лаборатории «Техническое зрение» технополиса и специалисты ПАО «Сухой». В задачи «Эры» входят расчетные исследования всей номенклатуры неуправляемых боеприпасов на вооружении ВКС. «Выборочная проверка адекватности» полученных результатов проводится в 929-м Государственном летно-испытательном центре им. Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск), передает RT.

Инженеры технополиса и операторы научных рот при помощи суперкомпьютера создают математическую модель аэродинамических и баллистических характеристик боеприпасов. Так, в исследовании используются мощности отечественного программного комплекса «Логос» и суперЭВМ на российских процессорах, которая расположена в «Эре».

Также в рамках проекта эксперты создают цифровые модели неуправляемых бомб и осуществляют имитацию их продувки в аэродинамической трубе. Полученные данные передают в ПАО «Сухой», специалисты которого вносят соответствующие изменения в системы наведения боевых самолетов.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что «Эра» и «Сухой» работают над совершенствованием системы наведения прицельно-навигационного комплекса СВП-24 «Гефест». Благодаря этому изделию в ВКС значительно возросла точность бомбометания, о чем свидетельствуют успехи российской авиации в Сирии.

СВП-24 позволяет бомбардировщику получать целеуказание и почти мгновенно наносить удары в соответствии с указанными координатами. Также «Гефест» способен рассчитывать оптимальную высоту сброса боеприпасов. Процесс бомбометания происходит в автоматическом режиме. Как пояснил оператор научной роты Дмитрий Окуловский, система наведения определяет наиболее благоприятный для сбрасывания неуправляемых бомб момент с учетом расстояния до цели, высоты и скорости полета, погодных условий, положения самолета в воздухе и аэродинамических характеристик самих боеприпасов.