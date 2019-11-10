Пушков оценил шансы НАТО на «захват» Калининградской области

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию китайских СМИ о том, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО силы альянса якобы сумеют захватить Калининградскую область за два дня.

«Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда», – написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор посоветовал «любителям бредовых сценариев» успокоиться. «У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают», – подчеркнул он.

Ранее китайский портал Eastday.com написал, что НАТО якобы потребуется около двух суток, чтобы захватить Калининградскую область. Однако Россия, по мнению автора материала, ответит на такой шаг и в течение пяти суток нанесет удар по пяти-восьми столицам государств Европы.

Добавим, что старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал этот сценарий «американской глупостью».

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