Директор Якубовича отреагировал на слухи о его операции

Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что 74-летнего телеведущего госпитализировали в Москве для проведения операции.

«Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом», – рассказал Шахиди РИА «Новости».

Директор подчеркнул, что Якубович планирует съемки в рекламных проектах, а также готовится к очередным выпускам программы «Поле чудес».

«Примечательна реакция самого Якубовича на эти новости: «Что? Какая операция? Может я проспал?» – рассказал Шахиди.

Ранее сообщалось, что 74-летний Якубович якобы оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор. Утверждалось, что в медучреждение артист обратился из-за проблем со здоровьем, ему сделали операцию и через день отпустили домой.