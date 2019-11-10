Заслуженный пилот Иван Погорелов умер на 107-м году жизни

Известный летчик, заслуженный пилот СССР, один из бывших руководителей Кировоградского летного училища Иван Погорелов умер 9 ноября после тяжелого заболевания, ему было 106 лет.

Погорелов умер в одной из московских больниц, сообщает «Пятый канал».

106 лет ему исполнилось 9 февраля.

Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык Ростовской области. В 1933 году стал курсантом Батайской летной школы, где позже работал пилотом-инструктором. В 1941 году был направлен для работы в Курганскую авиашколу, с которой после войны передислоцировался в Красный Кут. Там стал начальником летного училища.

Летал на самолетах УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12 и Як-18.

После работал на должностях замкомандира по летной подготовке Днепропетровской авиагруппы ГВФ, командира объединенного авиационного отряда ГВФ в Челябинске и командира отдельной авиагруппы ГВФ в Магадане.

В декабре 1960 года стал начальником Кировоградской Школа высшей летной подготовки, где пилотировал Ан -2, Ли-2, Ил-14, Як-40 и Ан-24.

В 1969 году стал «Заслуженным пилотом СССР».

Последние годы провел в Москве.