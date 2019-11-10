Противники Хафтара пожаловались на «вмешательство» России в конфликт в Ливии

Глава МВД Ливии в так называемом правительстве национального согласия Фатхи Башага утверждает, что Москва якобы «вмешивается» в конфликт Триполи с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Башага заявил, что совместные с силами США операции были успешными и нанесли урон террористической организации «Исламское государство*», а вот Хафтар создает «плодородную почву» для боевиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Глава МВД Ливии заявил, что «наемники из России» на стороне Хафтар якобы мешают урегулировать конфликт. Башага заявил, что «россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его».

«Доказательство этому – размещение бойцов «Вагнера» в Ливии», – сказал министр.