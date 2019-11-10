Начался выпуск последней партии белух из «китовой тюрьмы»

В бухте Успения в Приморском крае начали выпускать последнюю группу белух, находившихся в «китовой тюрьме», сообщают информационные агентства.

Первую из белуху уже опустили с правого борта научного судна «Зодиак», передает ТАСС.

В бухте также находятся научное судно «Профессор Кагановский» и катер береговой охраны регионального погрануправления ФСБ.

На «Зодиаке» из «китовой тюрьмы» были транспортированы 13 белух, позднее к нему присоединился «Профессор Кагановский» с 18 белухами, передает РИА «Новости».

Уточняется, что погода стоит благоприятная.

Осенью 2018 года, когда стало известно о подготовке незаконной продажи косаток и белух в Китай, открыли уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними. Было решено выпустить животных в естественную среду.