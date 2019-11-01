Автоэксперт считает ненужным введение штрафов для владельцев самокатов и моноколес

Идея Минтранса приравнять владельцев электросамокатов и гироскутеров к велосипедистам, чтобы они не мешали пешеходам и соблюдали скоростной режим полезна для всех, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. При этом он отметил нецелесообразность введения штрафов на нарушение ПДД для этой категории участников движения.

Министерство транспорта разработало поправки в Правила дорожного движения, касающиеся электросамокатов, моноколес и гироскутеров – их в документе называют средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Взрослых пользователей предлагают приравнять к велосипедистам – обязать их ездить по велодорожкам, а где их нет – по тротуарам, но со скоростью не выше 20 км/ч. Также поправки подразумевают создание новых знаков, в том числе «Движение СИМ запрещено».

«Мы боремся за безопасность дорожного движения и стараемся привести к нулевой смертности. Соответственно нельзя допустить, чтобы владельцы СИМ приравнивались к владельцам автомобилей. При этом соблюдение ими знаков дорожного движения, специально выделенные полосы несомненно принесут пользу. Но как бы такие «транспортные средства» не мешали пешеходам – их нельзя приравнивать к автомобилям, так как они не имеют указателей поворота, звуковых сигналов и прочих предупреждающих средств», – говорит Канаев.

При этом эксперт скептически оценил перспективу введения штрафов для подобных средств передвижения. Если вынести за скобки владельцев электросамокатов, большинство двигающихся на гироскутерах, роликах, скейтбордах и сегвеях – несовершеннолетние, говорит Канаев. Кроме того, чтобы ввести полноценную систему штрафов, пришлось бы обязать владельцев еще и регистрировать свои устройства, и в том числе получать для них номерные знаки.