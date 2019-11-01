ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более 3,5 млрд долларов. Это было сделано в связи с нарушением Соединенными Штатами правил ВТО по поводу методологии антидемпинговых расследований, соответствующее решение принял в пятницу арбитраж ВТО.

«Мы определили, что уровень потерь и упущенной выгоды, понесенных Китаем в результате не соответствующих правилам ВТО методологий, используемых США в антидемпинговых процедурах, касающихся импортируемой из Китая продукции, составляет 3,579128 млрд долларов в год», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

Отмечается, что «Китай, таким образом, может просить Орган по разрешению споров (ВТО) о приостановке уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579128 млрд долларов в год».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе торговых переговоров США и Китай достигли «первой содержательной стадии договоренностей». Позже появилась информация, что КНР и США по итогам последнего раунда торговых переговоров смогли добиться консенсуса по первой части торгового соглашения.