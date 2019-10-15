Китай достиг консенсуса с США по первой части торговой сделки

КНР и США по итогам последнего раунда торговых переговоров смогли добиться консенсуса по первой части торгового соглашения, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Отмечается, что стороны пытаются выработать торговое соглашение уже больше года, передает РИА «Новости».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон достигли «первой содержательной стадии договоренностей».

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в минувшие четверг и пятницу.

Важнейшим решением американской стороны стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.

Трамп заявлял также, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 млрд долларов.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили о приостановке торговой войны США и Китая.

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